Frattesi Juve la big europea fa sul serio! Insistono per il centrocampista dell’Inter | ecco la posizione del club nerazzurro Ultimissime

Frattesi Juve la big europea fa sul serio! Insistono per il centrocampista dell'Inter | ecco la posizione del club nerazzurro

Il mercato si infiamma: Juventus, insieme alle big europee, punta forte su Davide Frattesi, il centrocampista dell'Inter sempre più al centro delle attenzioni. Mentre la Juventus monitora attentamente la situazione, anche l’Atletico Madrid manifesta il suo interesse, rendendo la trattativa ancora più incandescente. Le ultime di giornata rivelano che il futuro di Frattesi potrebbe riscrivere le carte del calcio internazionale: cosa succederà nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Frattesi Juve, la big europea fa sul serio! Le ultime novità sul futuro del centrocampista dell'Inter accostato anche al club bianconero. Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi nel mercato estivo, e ora anche l' Atletico Madrid ha fatto sapere di volerlo fortemente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club spagnolo ha messo gli occhi sul centrocampista dell' Inter, il quale si è messo in evidenza con prestazioni convincenti in Serie A. Con la sua forza fisica, la capacità di recupero palla e la propensione a inserirsi in fase offensiva, Frattesi rappresenta un profilo ideale per rinforzare il centrocampo dell' Atletico Madrid.

