Roberto Baggio in visita a New York come ambasciatore serie A | Un momento indimenticabile

segnato un'epoca con la sua classe e il suo talento. In visita a New York come ambasciatore della Serie A, Baggio ha incantato tifosi e appassionati con il suo sorriso genuino e le storie di una carriera straordinaria. Un momento indimenticabile che sottolinea il prestigio e l'appeal internazionale del calcio italiano, confermando ancora una volta come il Divin Codino continui ad essere un simbolo senza tempo e fonte di ispirazione.

Il calciatore italiano Roberto Baggio ha fatto la storia di questo sport. L’azzurro protagonista in queste ore. In questi giorni si sta tenendo negli Stati Uniti il Mondiale per club, per la prima volta con un format innovativo e con tanti interessanti novitĂ . Tante leggende del calcio stanno partecipando a questo evento e tra queste una che piĂą ha illuminato il parterre in questi giorni è Roberto Baggio, ex Pallone d’Oro e giocatore che ha fatto la storia del calcio e che ha lasciato un’impronta indelebile in questo sport. (Lapresse) TvPlay In queste ore Roberto Baggio ha presenziato nel ruolo di ambasciatore della serie A e ha fatto tappa a New York agli uffici della Lega ed è stata l’occasione per dialogare con partner commerciali, ospiti italiani ed imprenditori. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Roberto Baggio in visita a New York come ambasciatore serie A: “Un momento indimenticabile”

Un grandissimo nome del nostro calcio per un grande evento negli Stati Uniti. Roberto Baggio, in qualità di Ambassador di Lega Serie A, è intervenuto al Summer Fancy Food di New York, dove è stato protagonista dell’inaugurazione del Padiglione Italia e de Vai su X

