I Dem pazzi per il rapper socialista che coinquista New York l' analisi di Rampini

I dem di New York sono letteralmente impazziti per il giovane rapper socialista che sta rivoluzionando la scena politica: un outsider che ha sorpreso tutti, inclusi gli esperti. Federico Rampini, nella sua analisi sul Corriere, sottolinea come la base democratica desideri un cambiamento profondo e più socialismo. Zohran Mamdani, 33 anni, sconosciuto e senza esperienza politica, ha battuto il favorito Cuomo. Mamdani si definisce...

«La base democratica di New York vuole più socialismo». Con queste parole il giornalista Federico Rampini ha commentato, sulla rubrica Oriente Occidente del Corriere, l'esito delle primarie democratiche tenutesi negli ultimi giorni a New York. Un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta: il vincitore è Zohran Mamdani, 33 anni, sconosciuto ai più e privo di esperienza politica, sconfiggendo il favorito Andrew Cuomo. Mamdani si definisce apertamente «socialista» e milita nel Partito Socialista d'America, una formazione minoritaria che affianca il Partito Democratico in alcune battaglie. Rampini ne sottolinea le origini: «È figlio di una tipica élite newyorkese, suo padre è un professore universitario della Columbia University e sua madre è una celebrity mondiale, Miranair, una grande regista cinematografica indiana». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I Dem pazzi per il rapper socialista che coinquista New York, l'analisi di Rampini

