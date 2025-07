Un amore regale | dal cast alle location le curiosità sul film

Un amore regale è un viaggio incantato nel mondo dei romance reali, tra cast stellari, location da sogno e curiosità affascinanti. Questa commedia romantica dal tono fiabesco, diretta da Clare Niederpruem, svela i segreti e le magie di una storia d’amore proibita tra mondi diversi. Preparati a scoprire tutto sul film, che unisce sogno, protocollo e passione in un racconto irresistibile. Un amore regale ti conquisterà fin dal primo sguardo.

Un amore regale (il cui titolo originale è The Royal We ) è una commedia romantica dal tono fiabesco che rientra a pieno titolo nella tradizione dei romance reali, quei film che mescolano sogno, protocollo e passione proibita tra ceti sociali diversi. Diretto da Clare Niederpruem, il film segue le vicende di Rebecca “Bex” Porter, una ragazza americana qualunque che si ritrova, quasi per caso, coinvolta in una storia d’amore con Nicholas, il futuro re d’Inghilterra. Come in molte moderne favole romantiche, il film gioca con l’idea del “sogno di Cenerentola”, ma lo fa con uno sguardo più consapevole e ironico rispetto alle convenzioni del genere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it