Incendio a Morlupo fiamme vicino a una casa di riposo | anziani evacuati rogo ancora in corso

Un incendio si è scatenato nel cuore di Morlupo, minacciando la tranquilla comunità vicino alla residenza per anziani 'Arcobaleno'. Con le fiamme ancora attive e gli anziani evacuati in sicurezza, le operazioni di spegnimento sono in corso per contenere il rogo. La situazione resta critica, ma la collaborazione tra vigili del fuoco e volontari dimostra la determinazione a proteggere i più vulnerabili. Restate con noi per aggiornamenti.

Un incendio è divampato poco dopo le 14 a Morlupo, vicino alla residenza per anziani 'Arcobaleno'. I pazienti sono stati evacuati, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - morlupo - vicino - anziani

Incendio a Morlupo, fiamme vicino a una casa di riposo: anziani evacuati, rogo ancora in corso; Incendio a Morlupo: a fuoco della vegetazione. Evacuata una Rsa.

Maxi incendio vicino Roma, pompieri ancora al lavoro - Vigili del fuoco ancora al lavoro senza sosta nell'incendio divampato ieri tra Castelnuovo di Porto e il comune di Morlupo, vicino Roma. Riporta ansa.it

Roccadaspide, incendio minaccia la sua casa: anziana di 92 anni salvata da un vicino - Il Mattino - Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia è stato evitato grazie al pronto intervento dei vicini e dei vigili del fuoco. Secondo ilmattino.it