Merz contro bandiera arcobaleno al parlamento ' non è il circo'

Il dibattito sulla presenza della bandiera arcobaleno nel Parlamento tedesco si infiamma, con Friedrich Merz che difende la sua posizione: "Il Bundestag non è mica un tendone da circo". La sua opinione sulla decisione di Julia Kloeckner di non issare il simbolo durante il Pride di Berlino apre una discussione più ampia sui limiti e le responsabilità delle istituzioni. Ma quale sarà il futuro di questa polemica?

"Il Bundestag non è mica un tendone da circo": è quanto ha affermato il cancelliere Friedrich Merz rispondendo ad una domanda sulla scelta della presidente del parlamento tedesco Julia Kloeckner di non issare la bandiera arcobaleno in occasione del Pride di Berlino. Per Merz la decisione di Kloeckner è "giusta". In un'anticipazione della Dpa sull'intervista al cancelliere al programma Maischberger sul primo canale tedesco, che andrà in onda questa sera alle 22.50, Merz ha ribadito: "Stiamo parlando del Parlamento tedesco. E nel Parlamento tedesco non vengono issate ogni giorno bandiere a caso, bensì la bandiera nazionale tedesca e quella europea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz contro bandiera arcobaleno al parlamento, 'non è il circo'

