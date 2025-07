Australia sospetti abusi in un asilo nido | effettuati test su oltre mille bambini

Una drammatica vicenda scuote l’Australia: un giovane di 26 anni è sotto accusa per gravissimi abusi su oltre 70 bambini in un asilo nido di Victoria. Le autorità hanno immediatamente avviato test su 1.200 piccoli per verificare eventuali malattie infettive, nel tentativo di proteggere la salute dei più vulnerabili. Questa terribile scoperta solleva domande sulla sicurezza e la tutela dei minori, lasciando la comunità profondamente sconvolta e in attesa di giustizia.

Un ventiseienne è accusato, in Australia, di abusi in un asilo nido. La notizia shock arriva dalla città di Victoria, dove le autorità sanitarie hanno chiesto di sottoporre 1.200 bambini a test per malattie infettive. L'uomo è accusato di decine di reati sessuali "profondamente angoscianti". Australia, abusi in un asilo nido? 26enne sotto accusa di 1.200 violenze. L'uomo, come dichiara la Polizia, avrebbe commesso oltre 70 reati. Questi sono derivanti da presunte aggressioni sessuali ai danni di otto bambini di età compresa tra i cinque mesi e i due anni. Il comandante della polizia Janet Stevenson ha dichiarato che l'uomo ha lavorato in 20 asili nido nella città di Melbourne tra il 2017 e il 2025.

