Traffico Roma del 01-07-2025 ore 19 | 30

Benvenuti a tutti gli automobilisti di Roma! Vi aggiorniamo sul traffico serale del 1° luglio 2025 alle ore 19:30, con situazioni di code e rallentamenti che coinvolgono le principali arterie della capitale. Dalle emergenze sull’A12 alle congestioni sul Raccordo Anulare, il nostro obiettivo è fornirvi informazioni tempestive per aiutarvi a pianificare il vostro percorso e tornare a casa in tutta sicurezza. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sulla A12 Roma Civitavecchia per un incendio code tra Torrimpietra e cerveteri-ladispoli verso la statale Aurelia ci spostiamo sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna per traffico tra Flamini e Salaria più avanti tra Bufalotta è il tratto Urbano della A24 rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina e poi tra Casilina e Prenestina ancora code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Nomentana Per quanto riguarda la Pontina ancora code verso la capitale tra Tor de' Cenci al Raccordo Anulare al Circo Massimo seconda serata Achille Lauro chiuse via dei Cerchi via del Circo Massimo via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito ed è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-07-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: roma - code - traffico - carreggiata

Roma, l’Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti - L'Ordine dei Medici di Roma propone l'introduzione di QR code 'anti-abusivi' negli studi medici, per garantire la trasparenza e la sicurezza dei professionisti.

Incendio in autostrada: fiamme sulla carreggiata e code di oltre due chilometri https://ift.tt/zlwNhiO Vai su X

Tamponamento a catena sull’A2: traffico in tilt tra Salerno e Avellino Mattinata di disagi sull’A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Baronissi Sud, per un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. L’incidente, non ha causato feriti gravi, ma Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: code e traffico.

Traffico Roma del 22-05-2025 ore 18:30 - RomaDailyNews - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione sulla tangenziale est e chiusura temporanea per un incidente nella galleria nuova circonvallazione interna all'altezza del Bivio per la A24 in direzione ... Segnala romadailynews.it

Roma, traffico rallentato sul Gra: code anche sulla Roma-Fiumicino - Il Messaggero - Code, segnalate da Luceverde Roma, sul Grande raccordo anulare, tra lo svincolo per via della Bufalotta e via ... Si legge su ilmessaggero.it