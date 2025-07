PNRR | alla Lombardia 18,7 miliardi il 13% del totale nazionale Transizione ecologica e Istruzione trainano gli investimenti con il 53% delle risorse

Il PNRR rappresenta un'opportunità storica per la Lombardia, con 187 miliardi di euro destinati a favorire uno sviluppo sostenibile e innovativo. Con il 53% delle risorse concentrate tra transizione ecologica e istruzione, la regione si configura come protagonista di una rinascita economica. È cruciale monitorare attentamente lo stato dei cantieri e garantire la gestione autonoma dei Fondi di Coesione Europei per massimizzarne i benefici.

CNA Lombardia: "Indispensabile realizzare un tagliando dello stato di avanzamento dei cantieri PNRR. Regione Lombardia deve inoltre mantenere la gestione dei Fondi di Coesione Europei, no a una governance nazionale" Il PNRR si conferma un pilastro fondamentale per il rilancio economico e la trasformazione della Lombardia, all'insegna di innovazione e sostenibilità. A maggio 2025, infatti, le risorse del PNRR assegnate a progetti nel territorio lombardo sfiorano i 18,7 miliardi di euro, rappresentando il 13,1% del totale nazionale. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia, da un'analisi approfondita delle risorse emerge un chiaro orientamento verso la "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" (Missione 2), che rappresenta il principale capitolo di investimento con il 34,3% delle risorse totali assegnate alla regione.

