Ilary Blasi | Io e Chanel siamo diverse Con Bastian Muller viaggiamo ma organizza tutto lui

Ilary Blasi svela i dettagli della sua vita tra famiglia, amore e impegni professionali. Nella sua intervista, la conduttrice condivide il rapporto speciale con Chanel Totti, la complicità con Bastian Muller e l’entusiasmo per la conduzione di Battiti Live, in onda dal 7 luglio su Canale5. Scopriamo insieme come riesce a gestire passioni, affetti e carriera con naturalezza e stile.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

