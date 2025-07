Juventus contro il Real Madrid Rugani al centro e diversi cambi

L’attesa cresce per la sfida epica tra Juventus e Real Madrid nella Coppa del Mondo per Club, un incontro che promette emozioni intense e confronti mozzafiato. Con Rugani al centro della difesa e numerosi cambi in formazione, i bianconeri sono pronti a mettere tutto in campo per sfidare i campioni spagnoli. La partita si preannuncia come una battaglia di cuore e strategia, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel conquistare il prestigioso trofeo.

La Juventus si prepara alla sfida epica contro il Real Madrid nella Coppa del Mondo per Club, un match che promette scintille. Daniele Rugani guiderà la difesa bianconera, chiamato a sostituire l’infortunato Bremer. Il centrale italiano, con la sua esperienza, dovrà arginare campioni come Vinicius e Mbappé. Thiago Motta punta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, contro il Real Madrid, Rugani al centro e diversi cambi

In questa notizia si parla di: juventus - realmadrid - rugani - centro

MONDIALE PER CLUB - Juventus, contro il Real Madrid al centro della difesa Gatti o Rugani https://ift.tt/4brefCH Vai su X

Juve, è il momento di Rugani: nuovo esordio contro il Real Madrid, torna anche Kolo Muani Tudor è intenzionato a lanciare dal primo minuto il difensore italiano nella super sfida di questa sera. Davanti di nuovo spazio per Kolo Muani, che si riprende il s Vai su Facebook

LIVE TJ - Real Madrid-Juventus, via agli ottavi di finale del Mondiale per Club. A breve le formazioni; Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni al Mondiale per Club; Juventus, maledizione difesa: chi giocherebbe senza Gatti contro il Real Madrid, grande chance per Rugani? Le opzioni.

Rugani titolare a sorpresa in Real Madrid Juve? Tudor ha preso questa decisione in vista dell’ottavo di finale di oggi: la scelta - Tudor ha preso questa decisione in vista dell’ottavo di finale di oggi: la scelta del tecnico bianconero Novità dell’ultima ora nella formazione della J ... Come scrive juventusnews24.com

Real Madrid-Juventus, Federico Gatti recupera? Le ultime sul difensore - Juventus, partita che Igor Tudor ha dovuto preparare con diversi problemi in difesa, anche alla vigilia dopo la notizia della. Si legge su ilbianconero.com