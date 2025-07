Jeep Avenger è il suv più venduto d' Italia

La Jeep Avenger 232 conquista il cuore degli italiani, consolidando il suo ruolo di leader nel segmento SUV. Secondo i dati di Dataforce, il primo semestre 2025 si chiude con risultati strepitosi: oltre il 4,3% di quota di mercato e il decimo posto nel ranking nazionale. Il suo design innovativo e le prestazioni eccellenti hanno fatto della Avenger il B-SUV più venduto d’Italia, un vero successo che promette ancora grandi soddisfazioni.

Secondo l'elaborazione di Dataforce, il primo semestre del 2025 si chiude con risultati estremamente positivi per il brand Jeep, grazie alle prestazioni di Avenger, in particolar modo, e di Renegade, che valgono per Jeep una quota di mercato superiore al 4,3% e il decimo posto nel ranking assoluto del mercato italiano. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno, infatti, il suv compatto disegnato a Torino, è il B-Suv più venduto d'Italia con una quota del 10,9%; il suv più venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6%; il B-Suv 100% elettrico leader con una quota del 21,4%. Rilevante anche la performance di Renegade 4xe plug-in hybrid: il suv Jeep prodotto a Melfi è infatti al secondo posto, nel singolo mese di giugno e nel semestre, tra le proposte ibride plug-in. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jeep Avenger è il suv più venduto d'Italia

