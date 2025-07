Morgan a processo per stalking stop alla giustizia riparativa | la ex Angela Schiatti si è ritirata dal programma

Il caso Morgan, protagonista di un processo cruciale a Lecco, si fa sempre più complesso e delicato. La sua ex, Angelica Schiatti, ha scelto di ritirarsi dalla giustizia riparativa, lasciando aperti molteplici interrogativi sul futuro dell’artista e sulla natura del procedimento. In un quadro di accuse pesanti per stalking e diffamazione, si apre un capitolo che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le parti.

Lecco, 1 luglio 2025 – Niente giustizia riparativa e quindi neppure eventuale sconto di pena per Morgan, alla sbarra in tribunale a Lecco per stalking e diffamazione c ontro la sue ex. Proprio la sua ex, la cantautrice di Merate di 36 anni Angelica Schiatti, che lui avrebbe tormentato con continui messaggi e telefonate per mesi tra il 2020 e il 2021, e che avrebbe pure infamato in una chat di gruppo, ha annunciato di essersi ritirata dal programma di giustizia riparativa, a cui aveva chiesto di aderire proprio il 52enne Marco Castoldi, in arte Morgan, con l'obiettivo, anche, di una possibile riduzione di pena in caso di condanna al termine del procedimento penale in cui è imputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morgan a processo per stalking, stop alla giustizia riparativa: la ex Angela Schiatti si è ritirata dal programma

