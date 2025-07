Emergenza caldo e lavoro in arrivo protocollo del governo | la bozza

L'ondata di caldo record sta mettendo in crisi l'Europa, spingendo governi e enti locali a correre ai ripari con misure urgenti. Dalle ordinanze alle chiusure anticipate dei luoghi turistici, ogni azione conta per proteggere cittadini e lavoratori. In arrivo un protocollo governativo con quattro aree strategiche di intervento, mentre anche altri paesi si preparano ad affrontare questa emergenza climatica senza precedenti.

L’ondata di caldo che ha messo in allarme l’Europa ha chiamato governi, amministrazioni regionali e comunali a correre ai ripari. Ordinanze, divieti di lavoro nelle ore più calde e chiusure anticipate dei luoghi turistici (in Francia la Torre Eiffel ) sono le prime misure messe in atto per provare a gestire gli effetti di un clima impazzito. In arrivo il protocollo del governo: le quattro aree di intervento. Sul problema si sta muovendo anche il governo italiano. Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali per quel che riguarda la sospensione o la riduzione delle ore in servizio; abbigliamento, indumenti e dispositivi di protezione individuale da indossare; informazione e formazione e sorveglianza straordinaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emergenza caldo e lavoro, in arrivo protocollo del governo: la bozza

In questa notizia si parla di: caldo - lavoro - arrivo - protocollo

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

Imperia: emergenza caldo, Rinnovato in prefettura il protocollo a tutela dei lavoratori. Stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde https://imperiapost.it/755438/imperia-emergenza-caldo-rinnovato-in-prefettura-il-protocollo-a-tutela-dei-lavoratori-stop-al-lavoro-a Vai su X

? ESTATE 2025, LA REGIONE APPROVA IL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE ? Caldo in arrivo? Il Veneto si attiva per proteggere neonati, anziani e persone fragili ? Anche per l’estate 202 Vai su Facebook

Emergenza caldo: arriva il protocollo nazionale per il lavoro. Cosa prevede la bozza; Il protocollo del lavoro sul caldo: cig, indumenti e orari; Caldo record, domani firma protocollo per emergenze sul lavoro. LIVE.

Emergenza caldo e lavoro, in arrivo protocollo del governo: la bozza - L'ondata di caldo che ha messo in allarme l'Europa ha chiamato governi, amministrazioni regionali e comunali a correre ai ripari. Si legge su lapresse.it

Caldo record e rischi sul posto di lavoro, cig, indumenti e riorganizzazione dei turni nel Protocollo quadro sul tavolo del Ministero - In arrivo il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi ... Secondo msn.com