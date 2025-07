Firmato protocollo tra Ministero e Consiglio Nazionale degli ingegneri Valditara | La cultura della sicurezza è importante per tutti

articolo che segna un passo fondamentale verso una società più consapevole e sicura. Il protocollo firmato tra il Ministero e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rafforza l'impegno a diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e tra le nuove generazioni, riconoscendo che la prevenzione parte dai primi passi. Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico per proteggere il benessere di tutti, partendo dai giovani.

“La cultura della sicurezza è importante per tutti. Imparare a conoscere i rischi e a prevenirli può rivelarsi decisivo per la tutela della salute dei singoli e per le comunità. La scuola è impegnata a fare la sua parte per promuovere la cultura della sicurezza a iniziare dai giovani”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

