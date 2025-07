Jennifer Aniston sarà la star della serie tratta dal libro I' m Glad My Mom Died

Jennifer Aniston torna a brillare su Apple TV+, questa volta nei panni di protagonista di una serie tratta dall’autobiografia di Jennette McCurdy, "I’m Glad My Mom Died". Dopo il successo di The Morning Show, l’attrice conquista ancora una volta il pubblico con questa nuova sfida, promettendo di portare sullo schermo una storia intensa e coinvolgente. La sua presenza assicura un grande impatto: restate sintonizzati per scoprire di più!

La star di Friends collaborerà nuovamente con Apple TV+ in occasione di un nuovo progetto tratto dall'autobiografia di Jennette McCurdy. Jennifer Aniston sarà la protagonista di una nuova serie Apple TV+ tratta dal libro I'm Glad My Mom Died, l'autobiografia scritta da Jennette McCurdy. L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di The Morning Show, di cui è protagonista e produttrice accanto a Reese Witherspoon, che tornerà con gli episodi della quarta stagione il 17 settembre in streaming. I primi dettagli della serie Secondo quanto riportano le fonti di Deadline, l'impegno di Jennifer Aniston nell'adattamento televisivo di I'm Glad My Mom Died non avrà alcun impatto sui suoi impegni con The Morning Show che, quindi, potrebbe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Aniston sarà la star della serie tratta dal libro I'm Glad My Mom Died

In questa notizia si parla di: serie - jennifer - aniston - sarà

The Morning Show 4, svelata la data di uscita della nuova stagione della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon - Scopri la data di uscita di The Morning Show 4, la nuova stagione della celebre serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Sono arrivato a più di metà della quarta stagione di 'The Bear' è la sensazione è quella che ho provato anche con altre serie: una sorta di "preparazione al gran finale". Non so se la conclusione sarà presente già qui oppure sarà rappresentata da una quinta st Vai su Facebook

Jennifer Aniston sarà la star della serie tratta dal libro I'm Glad My Mom Died; The Morning Show 3: il trailer della terza stagione della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon; The morning show 2: la televisione del mattino non sarà più la stessa.