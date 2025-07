Lite per la viabilità 53enne ferito con un taglierino davanti a un magazzino di Origgio

Un pomeriggio di tensione ad Origgio: una lite per questioni di viabilità si è trasformata in un episodio violento davanti a un magazzino di largo Boccioni, lasciando un uomo di 53 anni ferito con un taglierino. La scena ha suscitato shock tra i presenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia quanto possano degenerare rapidamente i dissapori quotidiani, ricordandoci l’importanza di mantenere la calma e il rispetto reciproco nelle situazioni di conflitto.

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, in un magazzino di largo Boccioni, dove una lite per questioni di viabilità è sfociata in un’aggressione. A farne le spese un uomo di 53 anni, rimasto ferito durante il violento alterco. Origgio, lite per viabilità, ferito con un taglierino L’allarme è scattato intorno alle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

