Stop ai lavori all’aperto nelle ore torride

Con l’arrivo delle temperature più elevate, molte regioni italiane hanno deciso di tutelare la salute dei lavoratori sospendendo le attività all’aperto durante le ore più calde, dalle 12.30 alle 16.00. Questa misura mira a prevenire rischi legati al colpo di calore e alla stanchezza estiva, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile. L’iniziativa, condivisa da diverse zone del paese, rappresenta un passo importante verso il rispetto del benessere di chi opera sotto il sole.

Molte regioni hanno preso provvedimenti per limitare il lavoro durante le ore torride nelle strade e nei cantieri. Dalle 12.30 alle 16 attività sospese. Servizio di Lucia Ascione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Stop ai lavori all’aperto nelle ore torride

