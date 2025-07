Calciomercato Fiorentina incontro con quella squadra per il cartellino di Riccardo Sottil Le ultime

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con un incontro chiave tra i dirigenti viola e il Torino, focalizzato sul futuro di Riccardo Sottil. Mentre le trattative si intensificano, il club toscano valuta come questa mossa possa aprire nuove opportunità di mercato. La faccenda è ancora in evoluzione, ma una cosa è certa: questa trattativa potrebbe segnare un punto di svolta per la rosa viola. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Fiorentina: incontro con il Torino per il futuro di Sottil. Ecco la situazione attuale in casa viola Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo con una possibile cessione che potrebbe sbloccare nuove strategie in entrata. Secondo quanto riportato da La Stampa, è previsto in settimana un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e quelli del .

