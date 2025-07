Lucano decaduto da sindaco di Riace Ma lui e la sinistra non mollano

Nonostante la condanna definitiva a 18 mesi di reclusione, il sindaco decaduto di Riace e la sinistra non si arrendono. Con determinazione, l’europarlamentare ribadisce: "La resistenza continua". Una sfida che accende i riflettori sulla tenacia politica in un momento di crisi e cambiamenti profondi. La battaglia è ancora aperta, e il suo spirito indomito traccia il percorso di una resilienza che non si inginocchia.

A febbraio l'europarlamentare è stato condannato in via definitiva a 18 mesi di reclusione per falso. Lui non molla: "La resistenza continua". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lucano decaduto da sindaco di Riace. Ma lui e la sinistra non mollano

