Venezia 82 | Emanuela Fanelli alla conduzione del Festival

Venezia 82 si prepara a brillare sotto la guida di Emanuela Fanelli, che condurrà le serate di apertura e chiusura della prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La partecipazione della nota conduttrice arricchisce ulteriormente un evento di rilevanza mondiale, attirando appassionati e professionisti da ogni angolo del pianeta. La prossima edizione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, promette di essere indimenticabile e all’altezza della sua fama internazionale.

la partecipazione di emanuela fanelli alla 82ª mostra del cinema di venezia. La prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, si distingue per la presenza di emanuela fanelli come conduttrice delle serate di apertura e chiusura. Questa importante manifestazione cinematografica rappresenta uno degli eventi più prestigiosi nel panorama internazionale, attirando attenzione su attori, registi e personalità del settore. ruolo e coinvolgimento di emanuela fanelli alla venezia 2025. Consolidata tra le attrici e autrici più versatili del contesto nazionale, fanelli sarà protagonista sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido sia durante la serata inaugurale, mercoledì 27 agosto, sia nella cerimonia conclusiva prevista per sabato 6 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it