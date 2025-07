Kvitova in lacrime dà l'addio al tennis a Wimbledon nel solenne discorso ringrazia solo due persone

Petra Kvitova, campionessa indimenticabile e due volte vincitrice di Wimbledon, ha scritto il suo commovente addio al tennis sotto gli occhi di un pubblico entusiasta. Nell'ultimo match contro Emma Navarro, l’emozione ha preso il sopravvento: lacrime, ringraziamenti e un discorso carico di gratitudine. Solo due volti sono stati menzionati nel suo saluto speciale. La storia di questa leggenda si chiude con un’ovazione che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

Petra Kvitova, due volte vincitrice del torneo di Wimbledon, ha giocato contro Emma Navarro l'ultima partita della sua carriera. Al termine del match ha salutato i tifosi, che le hanno tributato un'ovazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kvitova - wimbledon - lacrime - addio

Wimbledon 2025, assegnate le wild-card: c’è Kvitova, grande scelta britannica. Boisson delusa - Wimbledon 2025 si avvicina e le assegnazioni delle wild card stanno scatenando grandi discussioni. Tra le scelte più chiacchierate, la decisione di privilegiare le aspiranti britanniche ha fatto discutere, lasciando alcuni outsider come Boisson delusi e determinati a conquistarsi un posto nel torneo.

Kvitova in lacrime dà l'addio al tennis a Wimbledon, nel solenne discorso ringrazia solo due persone; Petra Kvitova annuncia il ritiro dal tennis professionistico, lasciando lo sport in lacrime mentre esce con grazia.; Us Open, i risultati di oggi: Alcaraz come un treno, Rublev vince dopo più di 4 ore.

Addio al tennis, lacrime per una delle star più amate del circuito - Tifosi increduli e in lacrime per l'addio di una delle star più amate del circuito professionistico. Segnala tennisfever.it

Petra Kvitova si ritira, l'addio al tennis dopo gli Us Open 2025 - 2 al mondo e due volte campionessa a Wimbledon, ha annunciato il ritiro con una lettera sui social: "Chiuderò la mia carriera agli US Open. sport.sky.it scrive