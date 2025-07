Monza venduto agli americani Fininvest cede a Beckett Layne Ventures | chi è Brandon Berger

Il Monza si trasforma in una realtà a stelle e strisce: Fininvest cede la maggioranza a Beckett Layne Ventures, portando il club brianzolo sotto il volto di un fondo americano. Dopo anni di gestione italiana, l’Ac Monza ora apre un nuovo capitolo internazionale, con Adriano Galiani pronto a ricoprire un ruolo di rilievo. Una svolta che potrebbe rivoluzionare il futuro del club e la sua presenza nel calcio europeo.

L’Ac Monza diventa americano e Fininvest esce dallo sport dopo anni. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio, con la nota ufficiale rilasciata sul sito della squadra brianzola che afferma come l’azienda di Silvio Berlusconi ha ceduto la quota di maggioranza al fondo americano Beckett Layne Ventures, guidato da Brandon Berger. All’Ad uscente Adriano Galiani verrà offerto un ruolo apicale istituzionale. L’ipotesi è che gli venga affidata la presidenza. Come sarà la nuova società. Ma i proprietari americani non si prenderanno il 100% del Monza, almeno non subito. Entro l’estate arriverà il primo trasferimento dell’80% delle quote, mentre Fininvest manterrà temporaneamente il restante 20% che verrà ceduto entro giugno 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Monza venduto agli americani, Fininvest cede a Beckett Layne Ventures: chi è Brandon Berger

In questa notizia si parla di: monza - americani - fininvest - beckett

AC Monza verso la vendita, due fondi americani in due diligence, valorizzazione €30 mln; Fininvest si focalizza sul "core business" - L'AC Monza si prepara a una possibile svolta: dopo la retrocessione in Serie B, la società è in fase di vendita, con due fondi americani impegnati in due diligence per una valorizzazione stimata di circa 30 milioni di euro.

Continuano a rincorrersi voci su voci, ma la tifoseria aspetta da tempo SEGNALI PRECISI E IN FRETTA. #acmonza #Fininvest #Baldissoni #tifosidelmonza #Galliani #AdrianoGalliani Vai su Facebook

Monza, Fininvest vende al fondo americano Beckett Layne Ventures; Monza, Fininvest cede la società al fondo Usa Beckett Layne Ventures; Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures.

I Berlusconi vendono il Monza agli americani: ceduto il 100% del club al fondo Beckett Layne Venture - Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive ... Segnala affaritaliani.it

Chi è Beckett Layne Ventures, il fondo americano che ha comprato il Monza Calcio - Fondato nel 2018 da Brandon Berger, il fondo ha all’attivo collaborazioni con Epic Games, marchi di alcolici e con il Chelsea. Da corriere.it