La famiglia Berlusconi salva ancora Forza Italia | al partito di Tajani arrivano 700mila euro

La famiglia Berlusconi dimostra ancora una volta il suo sostegno deciso a Forza Italia, garantendo un nuovo apporto di 700 mila euro al partito di Tajani. Un gesto che sottolinea l’unità e la solidità di un patrimonio politico e familiare radicato nel tempo. Mentre i tabulati lasciavano spazio all’incertezza, questa mossa rafforza la posizione di Forza Italia in uno scenario sempre più complesso. La politica italiana si prepara a nuovi sviluppi, con la famiglia Berlusconi pronta a...

Milano – È possibile che, per un momento, Antonio Tajani e Forza Italia abbiano dovuto trattenere il fiato. I tabulati dei finanziamenti ai partiti depositati alla Camera non mostravano alcuna traccia dei tradizionali bonifici della famiglia Berlusconi, quelli che ogni anno, puntualmente tra marzo e aprile, arrivavano nelle casse azzurre. Centomila euro a testa, il massimo consentito dalla legge, versati dai cinque figli del Cavaliere e dal fratello Paolo. Quest’anno, invece, niente. Nemmeno una riga nella sezione “amministrazione trasparente” del sito del partito.Ma il brivido, riferisce Open, è durato poco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La famiglia Berlusconi salva (ancora) Forza Italia: al partito di Tajani arrivano 700mila euro

In questa notizia si parla di: famiglia - berlusconi - forza - italia

La famiglia Berlusconi vende il Monza: “Abbiamo speso davvero tanti soldi per il sogno di Silvio” - La famiglia Berlusconi ha deciso di vendere il Monza, ponendo fine a un'epoca legata al sogno di Silvio Berlusconi.

La famiglia Berlusconi salva (ancora) Forza Italia: al partito di Tajani arrivano 700mila euro; Nei primi sei mesi del 2025 i Berlusconi lasciano a secco Forza Italia. Senza loro è il Pd a incassare il contributo più alto: 90 mila euro da Cristina Parodi; Marina Berlusconi dà la linea e avverte gli alleati (e Tajani).

La famiglia Berlusconi non dimentica Forza Italia: 600mila euro alla vigilia delle Europee. E pure Marta Fascina paga “pegno” - Il Fatto Quotidiano - La famiglia Berlusconi ancora una volta si dimostra generosa con Forza Italia a due settimane dal voto su cui Antonio Tajani punta tutto per superare la Lega di Matteo Salvini a un anno dalla ... ilfattoquotidiano.it scrive

Paolo Berlusconi: 'Nostra famiglia sempre al fianco di Forza Italia' - Il fratello di Silvio Berlusconi, dopo le parole di ieri in Regione Lombardia, chiarisce in una nota: "Noi come famiglia siamo e saremo al fianco di Forza Italia per quanto consentitoci dall ... Come scrive tg24.sky.it