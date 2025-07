Incendio a Bagnolo San Vito bruciano sterpaglie | malore per un vigile del fuoco al lavoro

Un incendio di sterpaglie scoppiato a Bagnolo San Vito ha richiesto un rapido intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati per oltre un'ora e mezza tra spegnimento e sicurezza. Purtroppo, durante le operazioni, un vigile del fuoco ha accusato un malore, mettendo in evidenza i rischi e la dedizione di chi lavora in prima linea. La vicenda sottolinea l'importanza della prevenzione e del coraggio nel fronteggiare emergenze ambientali.

Bagnolo San Vito (Mantova), 1 luglio 2025 – Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, lungo la Strada Romana, nel tratto che da Bagnolo San Vito conduce verso San Benedetto Po. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova e Suzzara, che hanno lavorato per circa un’ora e mezza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Durante le operazioni di spegnimento, un pompiere del distaccamento di Suzzara ha accusato un colpo di calore dovuto alle alte temperature, con conseguente calo di pressione. L’uomo, 55 anni, è stato soccorso in codice verde e portato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Bagnolo San Vito, bruciano sterpaglie: malore per un vigile del fuoco al lavoro

