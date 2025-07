Macron sente Zelensky dopo il colloquio con Putin

Dopo il delicato colloquio tra Putin e Macron, il presidente francese ha subito contattato Zelensky per condividere impressioni e strategie future. Un gesto che sottolinea il ruolo di Parigi come ponte tra le parti e la volontĂ di mantenere un dialogo aperto e costruttivo in un momento cruciale. La comunicazione tra Macron e Zelensky rafforza la determinazione a trovare soluzioni diplomatiche e a sostenere l'Ucraina nel suo percorso di pace e stabilitĂ .

Al termine del suo colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell'esito della chiamata: è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo precisando che i due leader di Parigi e Kiev "resteranno in contatto in vista delle prossime scadenze". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron sente Zelensky dopo il colloquio con Putin

In questa notizia si parla di: macron - zelensky - colloquio - putin

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - In un contesto di tensioni globali, Zelensky, Starmer e Macron si uniscono a un vertice informale a Tirana, mentre si svolge il colloquio cruciale tra Ucraina e Russia a Istanbul.

Zelensky incontra Macron, valutiamo ulteriori Mirage a Kyiv "Ho incontrato il Presidente della Francia Emmanuel Macron per coordinare i prossimi passi... Vai su Facebook

Macron sente Zelensky dopo il colloquio con Putin; Guerra Ucraina Russia, Putin sente Macron: Conflitto colpa dell'Occidente. LIVE; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Macron sente Putin: appello a tregua e negoziati con Kiev.

Macron sente Zelensky dopo il colloquio con Putin - Al termine del suo colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell'esito ... Riporta quotidiano.net

Telefonata Macron-Putin: due ore di colloquio - Iran, Cremlino: Putin e Macron d'accordo su diritto a nucleare civile Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo francese Macron hanno affrontato - Scrive msn.com