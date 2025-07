Casorezzo inaugurata la nuova Diramazione Ossona della SP128 | l' opera tanto attesa ora realtà

Casorezzo celebra un importante traguardo: l’inaugurazione della nuova diramazione Ossona della SP128, un’opera tanto attesa che migliora significativamente la viabilità locale. Questo nuovo tratto, dal chilometro 2+750 al 3+787, rappresenta una svolta per la mobilità nel territorio, riducendo il traffico nel centro e facilitando gli spostamenti. L’intervento si inserisce in un progetto di sviluppo sostenibile e modernizzazione, aprendo nuove opportunità per cittadini e imprese.

Casorezzo (Milano), 1 luglio 2025 - Oggi è stato ufficialmente i naugurato e aperto al traffico il nuovo tratto della Strada Provinciale 128, noto come "Diramazione di Ossona", che si estende dal chilometro 2+750 al chilometro 3+787 nel territorio comunale di Casorezzo. Un intervento infrastrutturale di rilevante importanza per la viabilità locale, pensato per alleggerire il traffico automobilistico ed evitare l’attraversamento del centro abitato da parte dei mezzi di passaggio. La realizzazione della nuova tratta è frutto della sinergia tra enti locali: un accordo tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Casorezzo ha infatti reso possibile la costruzione di oltre un chilometro di strada, con una superficie bituminata di 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casorezzo, inaugurata la nuova Diramazione Ossona della SP128: l'opera tanto attesa ora realtà

E' stato inaugurata martedì 1° luglio, a Casorezzo, la nuova tratta della #SP128 "Diramazione di Ossona". Il costo dell'opera è di 1.865.000 euro, di cui 1.765.000 euro a carico della #CittàMetropolitanadiMilano . https://ow.ly/bzK750Wj554 Vai su X

