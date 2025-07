Ok Senato Usa al bilancio | 51 sì 50 no

Il Senato degli Stati Uniti ha appena approvato una delle leggi di bilancio più discusse, una mossa cruciale per l’amministrazione Trump. Con un margine risicato di 51 voti a 50, e il voto decisivo del vicepresidente Vance, il pacchetto di oltre 3.300 miliardi di dollari include promesse elettorali fondamentali, tra tagli fiscali e di spesa. Ora, la parola passa alla Camera: quale sarà il prossimo capitolo di questa complessa manovra?

19.30 Il Senato Usa ha approvato la legge di bilancio voluta da Donald Trump. Il budget contiene tutte le promesse elettorali del presidente e prevede tagli fiscali e di spesa per 3.300 miliardi di dollari. E' stato approvato 51 a 50 grazie al voto determinante del vicepresidente Vance, dopo che 3 repubblicani si sono uniti ai democratici e hanno votato no. Il pacchetto, che ora passa alla Camera, combina forti tagli fiscali con 1.200 miliardi di tagli alla spesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: senato - bilancio - tagli - spesa

Trump elogia l'approvazione della legge di bilancio: 'Ora tocca al Senato' - Donald Trump elogia l'approvazione della legge di bilancio da parte della Camera, definendola un successo che rispecchia le sue promesse elettorali.

Lo dice anche la Corte dei Conti: il diritto alla #salute viene prima del pareggio di bilancio. Ma al governo importa solo del #riarmo. Questa mattina, nella sua requisitoria in occasione del Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'eserci Vai su Facebook

Battaglia al Senato Usa sulla legge di spesa di Trump: ok al dibattito, ma ottenuto con fatica; Usa, Senato apre il dibattito sulla legge di bilancio di Trump: primo sì. Musk torna all’attacco: «Danneggerà milioni di posti di lavoro; Usa, il Senato apre il dibattito sulla discussa legge di bilancio di Trump: il via libera con 51 voti a 49, due dissidenti votano con i dem.

USA, Senato approva legge fiscale di Trump: Vance decisivo sul pareggio 50-50 - La legge fiscale di Donald Trump, che prevede tagli fiscali e di spesa da 3,3 trilioni di dollari, è stata approvata dal Senato. teleborsa.it scrive

Caos al Senato USA sul "One Big Beautiful Bill Act": scontro tra tagli al welfare, debito record e tensioni politiche - Il Senato degli Stati Uniti è nel pieno di una vera e propria maratona parlamentare per votare il 'One Big Beautiful Bill Act', un maxi provvedimento di bilancio centrale per l'agenda del presidente D ... Lo riporta fai.informazione.it