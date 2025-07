Pizza Expò Caserta | l’arte bianca incontra la musica e il divertimento all’ombra della Reggia

Preparati a vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, musica coinvolgente e atmosfere magiche. La decima edizione del “Caserta Pizza Expò 2025” trasforma i Giardini di Maria Carolina in un crocevia di gusto e divertimento sotto il cielo stellato di luglio. Tra arte bianca e note jazz, questa manifestazione promette di incantare tutti gli amanti della buona cucina e delle emozioni. Non perdere l’appuntamento con la magia della pizza e della musica: il divertimento ti aspetta!

