Calciomercato Napoli visite mediche fissate | c’è l’annuncio

Il calciomercato del Napoli si infiamma: visite mediche programmate, trattative in fase avanzata e un’estate all’insegna delle novità. Dopo aver definito le ultime mosse, i partenopei si preparano a chiudere l’ultimo colpo di mercato, consolidando il roster per la nuova stagione. Le operazioni sono ormai ai dettagli: ecco quando e come si concretizzeranno, portando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attesa sta per finire...

La trattativa per il calciatore è ormai ai dettagli: ecco la formula, le cifre e quando verrà ufficializzata l’ultima operazione di mercato del Napoli Il Napoli continua ad essere protagonista sul calciomercato. Ci sono diverse situazioni in ballo per gli azzurri, sia lato entrate che uscite, poiché la squadra di Antonio Conte deve iniziare a liberarsi di una serie di esuberi, oltre ad acquistare nuovi profili. Nelle ultime ore si sta per concretizzare l’ennesima trattativa di questo primo mese di scambi. Il calciatore è ormai pronto ad una nuova avventura, ed il Napoli sta limando gli ultimi dettagli per poi ufficializzare l’affare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, visite mediche fissate: c’è l’annuncio

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - visite - mediche

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Calciomercato Napoli, proseguono le operazioni su più fronti. Vicino Juanlu Sanchez! Avviato l’iter per le visite mediche Vai su X

Arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche il primo acquisto del Napoli Luca Marianucci arriva dall’Empoli a titolo definitivo, visite e firma sul contratto nelle prossime ore ? #marianucci #calciomercato #sscnapoli #calcionapoli Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore; Sky - Rafa Marin lascia Napoli, domani le visite mediche con il Villarreal: la formula dell'affare; Fissato il giorno delle visite mediche di De Bruyne col Napoli.

Calciomercato, le news del 30 giugno: Napoli ai dettagli per Lang, Bonny fa le visite mediche, Abraham fatta col Besiktas, Nico Paz resta a Como - Ultime notizie del mercato in attesa della nuova stagione: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ... Lo riporta corriere.it

Tutto fatto per Samuele Ricci al Milan: giovedì le visite mediche, al Torino circa 25 milioni di euro bonus compresi - Tutto fatto e definito per il passaggio di Samuele Ricci dal Torino al Milan: secondo Sky Sport il centrocampista della Nazionale giovedì si sot ... Da eurosport.it