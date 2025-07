Paura a Bari evacuata una palazzina in città | residenti allarmati da strani rumori della struttura

Un'onda di sollievo ha attraversato Bari: questa sera, la palazzina di via Giulio Petroni, evacuata a causa di inquietanti rumori sospetti, è stata messa in sicurezza. La pronta reazione delle autorità ha evitato il peggio, rassicurando i residenti e dimostrando il valore della prevenzione. Fortunatamente, nessun danno grave o feriti sono stati registrati, e ora si apre un nuovo capitolo di attenzione e serenità per tutta la comunità.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Giulio Petroni, a Bari, dove un edificio è stato evacuato in via precauzionale dopo che i residenti hanno segnalato strani rumori.

