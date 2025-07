Nothing ha presentato Phone 3 l’iconico primo vero flagship del brand

Nothing rivoluziona il mercato con il nuovo Phone (3), il primo flagship autentico del brand. Un dispositivo che combina design innovativo, prestazioni di alto livello e tecnologia all’avanguardia, pronto a conquistare gli appassionati di smartphone di fascia alta. Con questa mossa audace, Nothing promette di ridefinire gli standard di qualità e stile nel mondo mobile. Preparatevi a scoprire il futuro della tecnologia: il Phone (3) è arrivato per cambiare tutto.

Nothing ha annunciato Nothing Phone (3), smartphone che segna il ritorno della serie numerata con una veste rinnovata e hardware da flagship.

