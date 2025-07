Emergenza caldo | arriva il protocollo nazionale per il lavoro Cosa prevede la bozza

Con l’arrivo dell’emergenza caldo, il nuovo protocollo nazionale si propone di tutelare i lavoratori attraverso quattro pilastri fondamentali: riorganizzazione dei turni, utilizzo degli ammortizzatori sociali, norme su abbigliamento e dispositivi di protezione, e attività di informazione e sorveglianza. Un piano strategico che mira a garantire sicurezza e benessere sul posto di lavoro, assicurando che le misure siano efficaci e condivise. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio questa importante bozza.

Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali per quel che riguarda la sospensione o la riduzione delle ore in servizio; abbigliamento, indumenti e dispositivi di protezione individuale da indossare; informazione e formazione e sorveglianza straordinaria. Sono le quattro aree su cui è previsto il confronto nella bozza dello “schema di protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” che sarà sul tavolo dell’incontro con le parti sociali in programma mercoledì pomeriggio al ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergenza caldo: arriva il protocollo nazionale per il lavoro. Cosa prevede la bozza

In questa notizia si parla di: protocollo - lavoro - bozza - emergenza

Protocollo e Sportello contro usura e racket. Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate - A Melissano nasce un'iniziativa per contrastare usura e racket, attraverso un protocollo d'intesa che promuove la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al credito agevolato e al supporto delle famiglie sovraindebitate.

#SicurezzaStradale - Avviato un tavolo permanente per la prevenzione degli incidenti stradali Un tavolo permanente per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti automobilistici. È il fine del protocollo d’intesa, presentato in una prima bozza a Mest Vai su Facebook

Emergenza caldo: arriva il protocollo nazionale per il lavoro. Cosa prevede la bozza; Il nuovo piano pandemico: restrizioni alla libertà solo con le leggi, no Dpcm; Scorte per 72 ore per le famiglie in caso di crisi. L'Ue si prepara alla guerra?.

Il protocollo del lavoro sul caldo: cig, indumenti e orari - La bozza del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro". Lo riporta ansa.it

Caldo record e rischi sul posto di lavoro, cig, indumenti e riorganizzazione dei turni nel Protocollo quadro sul tavolo del Ministero - In arrivo il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi ... Riporta msn.com