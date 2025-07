Belen Rodriguez al mare con la figlia | È il primo sole che prendo da tre anni prima soffrivo di depressione

Belen Rodriguez condivide un momento di pura serenità al mare con la figlia Luna Marì, ma dietro il sorriso c’è una storia di rinascita. In un video su TikTok, ha svelato che quel primo sole, dopo tre anni di lotta contro la depressione, rappresenta una vittoria personale. Un messaggio di speranza e resilienza che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di sé e trovare la forza di risplendere. Continua a leggere.

