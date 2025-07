netflix rinnova la serie comica per la terza stagione dopo meno di un mese dalla seconda

Netflix sorprende ancora, rinnovando la serie comica "Tires" per la terza stagione a meno di un mese dal debut della seconda. Il pubblico può già pregustare nuove avventure ambientate nel vivace mondo dell’autoriparazione, con i nuovi episodi attesi nel 2026. Questa decisione sottolinea l’entusiasmo e la fiducia di Netflix nel successo di questa produzione, che continua a conquistare gli spettatori con humor e originalità . L’attesa è ormai ufficialmente aperta.

