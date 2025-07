Caldo record il governo sempre in ritardo | solo domani arriverà il protocollo per tutelare i lavoratori

Il governo continua a essere un passo indietro rispetto alle emergenze che colpiscono i lavoratori, con il caldo record che mette a dura prova tutti. Solo domani arriverà il protocollo che dovrebbe tutelare chi lavora sotto il sole, ma ormai il danno è fatto. È evidente come la latitanza delle istituzioni rischi di compromettere la salute e la sicurezza di chi ogni giorno affronta le alte temperature. È ora che le promesse si traducano in azioni tempestive e concrete.

Ancora una volta, il governo arriva in ritardo. Fuori tempo massimo. Annunciando la sottoscrizione del protocollo quadro tra il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone, le imprese e i sindacati per l’adozione di misure di contenimento per i rischi derivanti dall’emergenza climatica. In sostanza, si tratta delle regole per tutelare i lavoratori dal grande caldo. Un provvedimento che, però, arriverà dopo tanti giorni di grande caldo, a inizio luglio. E con già più di una vittima. Il protocollo verrà firmato domani pomeriggio alle 17 al ministero del Lavoro. Il provvedimento, inoltre, arriva anche dopo quelli di diverse Regioni, costrette a intervenire – in assenza di norme nazionali – contro il grande caldo per sospendere le attività di lavoro all’aperto nelle ore più critiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it