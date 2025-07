Santa Sede documento su giustizia climatica

In un momento cruciale per il pianeta, la Santa Sede ha presentato un documento innovativo sulla giustizia climatica, coinvolgendo Chiese di tutto il mondo e invitando i Paesi ricchi a riconoscere il loro debito ecologico verso le nazioni più vulnerabili. Un appello forte e urgente a responsabilità condivisa, che potrebbe segnare una svolta nella lotta per un futuro sostenibile. La questione è al centro del dibattito globale: scopriamone di più.

La giustizia climatica è il tema al centro del documento presentato stamani in Vaticano e promosso da diverse Chiese dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, che invitano i Paesi ricchi a riconoscere il debito ecologico verso il Sud del Mondo. Servizio di Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Santa Sede, documento su giustizia climatica

Un appello per giustizia climatica e casa comune. È il documento presentato, in vista della #cop30belem, dalle Chiese di Africa, Asia, America Latina, Caraibi per chiedere una conversione ecologica. la trasformazione del paradigma del capitalismo odierno

