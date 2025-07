Incidente choc in autostrada tir sbanda e si ribalta

Un drammatico incidente sull'autostrada A4 ha sconvolto il traffico tra Latisana e Portogruaro, quando un tir si è sbandato e si è ribaltato, creando caos e attese infinite per migliaia di automobilisti. L'intervento tempestivo di vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori ha evitato conseguenze peggiori, ma la giornata si è comunque rivelata un incubo su strada. La sicurezza e la gestione delle emergenze restano priorità assolute in queste situazioni.

Un grave incidente ha paralizzato nel pomeriggio il traffico sulla A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento coordinato di vigili del fuoco, polizia stradale, soccorritori e tecnici della società autostradale. Una giornata che per migliaia di automobilisti si è trasformata in un incubo tra code chilometriche, deviazioni obbligatorie e lunghi tempi d’attesa. Tutto è accaduto attorno alle 14.30 all’altezza del chilometro 460+900, nel territorio comunale di Pocenia. A causare il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, è stato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro di un mezzo pesante che trasportava materiale elettrico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

