Ucraina telefonata Putin-Macron L’Eliseo | Servono tregua e negoziati

Dopo oltre tre anni di silenzio, Putin e Macron si sono finalmente confrontati in una telefonata di oltre due ore, segnando un momento di grande rilevanza diplomatica. Al centro del dialogo, la guerra in Ucraina e il ruolo dell’Occidente, ma anche il futuro del nucleare in Iran e la necessità di tregua e negoziati. Un passo importante verso la de-escalation che potrebbe aprire nuove prospettive di pace e collaborazione internazionale.

Una telefonata di oltre due ore dopo oltre tre anni di silenzio. Protagonisti Vladimir Putin ed Emmanuelle Macron come annunciato dal Cremlino prima e confermato dall’Eliseo dopo. Oggetto del colloquio, ovviamente, la guerra in Ucraina ma anche l’uso pacifico del nucleare in Iran. Putin: “Guerra in Ucraina colpa dell’Occidente”. A dare la notizia della chiamata è stato il Cremlino specificando che nella “conversazione con la sua controparte francese, il leader russo ha osservato che il conflitto ucraino è una conseguenza diretta delle politiche degli stati occidentali”, ha riferito il Cremlino, “Putin ha fatto notare a Macron che l’Occidente ha creato da molti anni una roccaforte antirussa in Ucraina e che ora sta prolungando le azioni militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Ucraina, telefonata Putin-Macron. L’Eliseo: “Servono tregua e negoziati”

