Donald in pressing su Israele per la tregua a Gaza Eliminate le sanzioni alla Siria

In un contesto internazionale turbolento, Donald Trump fa pressing su Israele per una tregua a Gaza e propone l’eliminazione delle sanzioni alla Siria, cercando di rilanciare gli Accordi di Abramo. Nel frattempo, l’Iran ribadisce il suo impegno sul programma nucleare, mentre in Ucraina si ipotizza un rimpasto di governo e Zelensky visita Roma. Due articoli approfondiscono queste vicende cruciali, che potrebbero plasmare il futuro geopolitico. Continua a leggere.

Trump lavora per rilanciare gli Accordi di Abramo e spinge Bibi a fermare la guerra. Ma l’ultradestra si oppone. L’Iran ribadisce: il programma nucleare non si fermerà.. Voci di possibile rimpasto nel governo ucraino. Zelensky a Roma il 10 e 11 luglio.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Donald in pressing su Israele per la tregua a Gaza. Eliminate le sanzioni alla Siria

