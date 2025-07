Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per i Mondiali di Singapore

Segui le emozionanti sfide delle nostre campionesse nella corsa verso la gloria mondiale. Le convocate dell’Italia per i Mondiali di Singapore si preparano a scrivere una nuova pagina di storia, affrontando avversarie di livello internazionale con grinta e determinazione. Con il supporto di un intenso allenamento a Perth e l’entusiasmo di tifosi appassionati, le azzurre sono pronte a lasciare il segno. Prepariamoci a vivere insieme quest’avventura straordinaria!

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, ha convocato le quindici atlete che disputeranno il mondiale di Singapore. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, convoca le quindici che disputeranno il mondiale di Singapore e porta la nazionale a Perth dove le azzurre saranno in common training con Australia e Stati Uniti fino a martedì 8 luglio.

