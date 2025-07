Meloni da Papa Leone e Parolin guerre e fine vita all’odg in Vaticano

Domani alle 11.30, nella storica cornice del Vaticano, si svolgerà il primo incontro ufficiale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Un’occasione che segna un nuovo capitolo nei rapporti tra Italia e Santa Sede, con temi fondamentali come guerre e fine vita all’ordine del giorno. La possibilità di colloqui di pace tra Russia e Ucraina, ribadita da Papa Prevost, rende questo incontro ancora più cruciale per il futuro europeo.

Domani alle 11.30 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Vaticano, ricevuta da papa Leone XIV. Si tratta della prima udienza ufficiale del pontefice con la premier: i due si erano visti in occasione della cerimonia di insediamento del Pontefice e poi si erano sentiti al telefono lo scorso 20 maggio. In quell’occasione papa Prevost aveva ribadito la disponibilità a ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Una possibilità che poi non si è concretizzata. Meloni aveva “espresso profonda gratitudine per l’apertura del Santo padre e per il suo incessante impegno a favore della pace”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it