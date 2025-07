Da Rovella a Garcia | i sostituti perfetti di Calha secondo l' algoritmo

Dalla Rovella a Garcia, l’algoritmo di Wallabies individua i sostituti ideali di Calha, analizzando profili e statistiche. Questi talenti, distribuiti tra Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna, rappresentano le soluzioni più vicine e promettenti per il centrocampo, pronti a sorprendere e innovare il gioco. Un universo di possibilità che apre nuove prospettive tattiche e strategiche, confermando come la tecnologia possa guidare le scelte più brillanti del calcio moderno.

