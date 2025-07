Teatro Vittoria 2025 26 | in cartellone Ottavia Piccolo Enzo Decaro e Francesca Reggiani

Il Teatro Vittoria si prepara a conquistare il cuore degli spettatori nella stagione 2025/26, con un cartellone ricco di talenti come Ottavia Piccolo, Enzo Decaro e Francesca Reggiani. La direttrice artistica Viviana Toniolo ha scelto lo slogan “VOCI, LUCI, SOGNI” per celebrare una programmazione variegata, pensata per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, tra emozioni intense, risate e riflessioni profonde. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro.

Teatro Vittoria, stagione 202526: in cartellone Ottavia Piccolo Marina Massironi, Enzo Decaro, Amanda Sandrelli, Francesca Reggiani, Massimo Wertmüller e la direttrice Viviana Toniolo. Viviana Toniolo, direttrice artistica del Teatro Vittoria, lancia, per la stagione 202526, lo slogan "VOCI, LUCI, SOGNI" per sottolineare l'offerta variegata di un programma pensato per coinvolgere un pubblico sempre piu? ampio, con spettacoli che spaziano tra diversi generi e stili, un mosaico di esperienze artistiche che unisce tradizione e innovazione. Non si tratta solo di una stagione teatrale, ma di un vero e proprio viaggio emozionale e riflessivo attraverso i classici, le nuove prospettive, la musica, la danza e i nuovi linguaggi teatrali.

