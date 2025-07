Real Madrid Juve diluvio a Miami a due ore dal match | ottavo di finale del Mondiale per Club a rischio? Cosa filtra dagli USA – VIDEO

Il cielo si fa grigio su Miami, con un diluvio che minaccia di influenzare l’atteso match tra Real Madrid e Juventus. A meno di due ore dal via degli ottavi di finale del Mondiale per Club, la pioggia intensa solleva dubbi e tensioni tra tifosi e organizzatori. Cosa filtra dagli Stati Uniti e quali sono le ultime novità? Restate sintonizzati: il destino di questa sfida potrebbe ancora cambiare all’ultimo istante.

Real Madrid Juve, diluvio a Miami: il match è a rischio? Cosa filtra dagli USA sulla partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le ultimissime – VIDEO. Diluvia a Miami a meno di due ore dal fischio d'inizio di Real Madrid Juve, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tuttavia, l'acquazzone sull'Hard Rock Stadium per il momento non preoccupa: non ci sono comunicazioni ufficiali ed il match non è a rischio. Miami???? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comg9kHl9EIPw — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2025 La partita tra Real Madrid e Juventus nel Mondiale per Club 2025 si giocherà oggi, martedì 1 luglio, alle ore 21:00 italiane (15:00 ET) presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.

