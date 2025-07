Gruppo Fs e il Green bond da 800 milioni | cerimonia di Ring the Bell alla Borsa italiana

Milano, 1 luglio 2025 – Questa mattina, nella suggestiva cornice della Borsa Italiana, il Gruppo FS ha inaugurato la giornata con la cerimonia “Ring the Bell”, celebrando l’emissione di un Green Bond da 800 milioni di euro. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, che testimonia l’impegno del Gruppo nel proteggere l’ambiente e promuovere la responsabilità sociale, consolidando così il suo ruolo di leader nella mobilità green…

Milano, 1 luglio 2025 – Questa mattina, a Milano, nella sede di Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia “ Ring the Bell ” che ha visto protagonista il Gruppo FS, in seguito all’emissione di un Green Bond da 800 milioni di euro. L’operazione si inserisce perfettamente nella strategia del Gruppo, guidato dall’ Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Antonio Donnarumma, focalizzata sulla tutela dell’ambiente e sulla responsabilità sociale, confermando così la leadership della società per volume di green bond tra gli emittenti italiani. “Oggi – ha dichiarato Fabio Paris, CFO del Gruppo FS – ‘suoniamo la campana’ non solo per celebrare un’operazione finanziaria di successo, ma soprattutto per raccontare una storia di impegno, sostenibilità e attenzione al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gruppo Fs e il Green bond da 800 milioni: cerimonia di “Ring the Bell” alla Borsa italiana

In questa notizia si parla di: gruppo - green - bond - milioni

Gruppo Cap: dall’acqua alla green utility da 500M e investimenti record 2024 - ...500 milioni di euro, pronta a rivoluzionare il concetto di utility green. Con investimenti record nel 2024, Gruppo Cap non si limita a fornire acqua, ma abbraccia la sostenibilità.

Oggi a Palazzo Mezzanotte, a #Milano, la campanella ha suonato per celebrare la quotazione del primo bond di CDP sul segmento professionale del mercato #MOT di #BorsaItaliana, Gruppo @euronext. #dati: il nuovo #greenbond da 500 milioni di euro, Vai su X

Cassa Depositi e Prestiti rafforza la propria leadership nell’innovazione con il secondo Green Bond da 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, la... Vai su Facebook

Per il Gruppo FS il Ring the bell di Borsa Italiana; FS alla Borsa Italiana: Green Bond da 800 milioni per infrastrutture e treni; CA Auto Bank debutta sul mercato dei Green Bond con un’operazione da 500 milioni di euro.

Per il Gruppo FS il "Ring the bell" di Borsa Italiana - Il Gruppo FS protagonista questa mattina, a Milano, nella sede di Borsa Italiana, della cerimonia “ Ring the Bell ”, in seguito all’emissione di un Green Bond da 800 milioni di euro. fsnews.it scrive

Gruppo FS protagonista della cerimonia “Ring the Bell” di Borsa Italiana per il green bond da 800 mln - (FERPRESS) – Milano, 1 LUG – Questa mattina, a Milano, nella sede di Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia “Ring the Bell” che ha visto protagonista il Gruppo FS, in seguito all’emissione di un Gre ... Come scrive ferpress.it