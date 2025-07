Recensione Nothing Headphone 1 Sorprende l’audio migliorabili i dettagli

Le Nothing Headphone 1 conquistano con un design distintivo e un audio firmato Kef, posizionandosi tra le migliori nel mercato. Tuttavia, nonostante la qualità complessiva, alcuni dettagli audio potrebbero essere perfezionati per offrire un’esperienza ancora più immersiva. Sono cuffie che combinano stile e funzionalità , ma c’è spazio per miglioramenti. Scopriamo insieme se valgono realmente l’investimento.

Le prime cuffie over ear di Nothing uniscono l'audio firmato Kef al design firmato dal brand europeo: il risultato è una cuffia allineata con i migliori modelli sul mercato, anche nel prezzo, ma con una linea iconica e particolare. Suonano bene, ma ci saremmo aspettati di più dai dettagli..

