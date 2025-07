Uno dei pericoli numero 1 per Jannik è già a casa

Tra le mura di casa, Jannik si trova a fronteggiare uno dei più grandi pericoli: la pressione e le aspettative che il suo talento attira. Nel frattempo, a Wimbledon, il kazako Alexander Bublik, fresco vincitore ad Halle e decisivo contro Sinner, ha vissuto una dura sconfitta in cinque set contro Munar, dimostrando quanto nel tennis nulla sia deciso fino all’ultimo punto. La scena è pronta a sorprenderti: cosa ci riserverà il futuro?

Jannik perde 450 punti, Carlos si può avvicinare in caso di successo al Queen's: ma la partita vera sul numero 1 si giocherà dopo Wimbledon Vai su Facebook

Come arriva Jannik Sinner a Wimbledon, e perché è il favorito - Ma il suo non è un momento semplice, tra cambiamenti nello staff, i postumi di Parigi e la sconfitta di Halle ... Si legge su esquire.com