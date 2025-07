Ordinanza anti caldo anche in Piemonte per chi lavora esposto al sole

Con l’arrivo delle alte temperature, il Piemonte si prepara a proteggere i propri lavoratori esposti al sole con un’ordinanza “anti-caldo” che mira a garantire sicurezza e salute. Firmata dal presidente Cirio, questa misura entrerà in vigore domani e durerà fino al 31 agosto, offrendo un’attenzione concreta alle difficoltà di chi opera sotto il sole cocente. Scopriamo insieme come questa novità influenzerà la quotidianità lavorativa nella regione.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi l'ordinanza "anti-caldo" che disciplina le modalità di lavoro in caso di esposizione diretta e prolungata al sole. Il provvedimento entrerà in vigore domani e resterà valido fino al 31 agosto, come comunicato dalla Regione. In particolare, "ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del

