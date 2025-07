Tajani | ‘non confondere la UE col fondamentalismo green’

Tajani mette in guardia: l'Europa non deve essere confusa con il fondamentalismo green che, negli ultimi anni, ha trasformato la Commissione in una sorta di nuova religione. Con i recenti cambiamenti politici e la presenza di 15 commissari del Partito Popolare Europeo, si apre una fase diversa, più equilibrata e rappresentativa, in cui il vero senso dell’Europa deve tornare al centro del dibattito. È ora di ridare voce ai valori condivisi e alla pragmaticità europea.

"L'Europa non va confusa con alcuni fondamentalisti che negli ultimi cinque anni hanno trasformato la Commissione europea nella sede di una sorta di nuova religione guidata da Greta Thunberg e dal commissario Timmermans. Ora i tempi sono cambiati e fortunatamente, dopo le elezioni dello scorso anno, ci sono 15 commissari del Partito Popolare Europeo, la.

L'Europa sta affrontando un momento di svolta, lontano dai fondamentalismi green che negli ultimi anni hanno polarizzato il dibattito.

